YÖK Başkanı corona virüsü tedbirlerini açıkladı

Saraç’ın açıklamaları şöyle:

*Altyapısı uygun olan üniversiteler uzaktan eğitim verebilir.

*Üniversitelerin içerik ihtiyacı YÖK tarafından karşılanacak.

ORTAK DERSLER TRT’DEN YAYINLANACAK

*23 Mart’ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart’ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır.

*TRT üzerinden üniversite öğrencileri için ortak dersler yayınlanacak.

VİZE AÇIKLAMASI

Saraç, üniversitelerde vize sınav tarihlerine ilişkin, “Denetlenebilir olma kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları yönetebileceğini düşünüyoruz. Her üniversitenin kendi şartları içinde yürütebileceğini düşünüyoruz” dedi.