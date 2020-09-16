Yüksek su faturasına isyan eden Bursalılar sayaçları söküp BUSKİ’nin kapısına bıraktı

Yüksek su faturalarına isyan eden Bursalılara destek veren İYİ Partililer, Türkiye'nin en pahalı suyunun Bursa'da olmasını, AKP’li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ önünde düzenlediği sayaç eylemi ile protesto etti. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçim derdinde olan vatandaşların yüksek su faturalarıyla iyice bunaldığını belirten Türkoğlu şöyle konuştu:

* “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” diyen rahmetli Evliya Çelebi bugün Bursa'da yaşasaydı ve evine su faturası gelseydi, muhtemelen ‘Yandım Allah' derdi ve ‘Velhasıl Bursa'da su faturaları kazıktan ibarettir' diye de eklerdi.

“HANİ BURSA'DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİRDİ”

* Daha dün, “Bursa'da su çeşmeden içilir…” diye gerim gerim gerilip ahkam kesenler; bugün hiç mübalağasız zaten geçim sıkıntısından ayakta kalma mücadelesi veren vatandaşa Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandırıyorlar.

* Bursa'nın suyu artık maalesef çeşmeden değil, ceplerdeki son kuruşlar tüketilerek “cüzdandan” içiliyor. Çeşme suyunun içilebilir olmasından ümidini kesen Bursa AKP’li Büyükşehir Belediyesi de, zaten suyu şişeleyip satarak para kazanmanın derdine düşmüş durumda.

“BU RESMEN BİR SOYGUNDUR”

“Bunun adı su soygunudur ve bizler burada bu soyguna dur demek için bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Türkoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

* Geçtiğimiz günlerde su faturasının yüksekliğinden yakınan vatandaşa ne diyor Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Kullanmadığı halde fazla su faturası ödeyen vatandaşımız BUSKİ'ye müracaat etsin!..’

* Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek kullanmadığı halde su parası ödemek. Siz önce yanı başımızdaki Uludağ'dan, diğer şehirlere göre en az maliyetle gelen suyun, nasıl en yüksek fiyatla satıldığının hesabını verin.

“BURSALILAR ÇOK MU ZENGİN”

* İstanbul her 2,5 ton kullanımın 500 litresinden, yani tam yarım tonundan ‘İnsani yaşam hakkı’ diyerek ücret almazken aynı şekilde Eskişehir, Ankara gibi Büyükşehir Belediyeleri katı atık toplama bedeli, bakım bedeli, muhtelif tahsilat gibi bedeller tahakkuk ettirmezken başında bulunduğunuz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, bu kalemlerden kaç lira tahsil ettiğinden haberiniz var mı?

* Çevre Temizlik Vergisi'nin de olduğu faturalarda ayrıca katı atık bedelinin bulunmasını vatandaşa nasıl izah ediyorsunuz. Örneğin 10 ton kullanılan suya İstanbullu 51 TL, Eskişehirli 52 TL, Ankaralı 58 TL, Sakaryalı 62 TL, Adanalı 67 TL, İzmirli 68 TL öderken Bursalılar neden 82 TL 14 Kuruş ödüyor.

* İçinde bulunduğumuz bu ay İstanbul'da 4 metreküp su kullanan 18 TL öderken aynı miktar suyu kullanan Bursalı vatandaşımız neden 50 TL ödüyor?

“BU SOYGUNA DUR DİYECEĞİZ!”

Hayatında bir defa evine gelen su faturasını görmeyenlerin, bu fatura kaç lira diye duymayanların, dar gelirlilerin, işsizlerin, aşsızların, garip gurebanın, kısacası su faturasının ne demek olduğunu en acı şekilde hissedenlerin duygularını anlamaları mümkün olmadığına dikkat çeken Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

* Çünkü bu ülkeyi yönetenler artık saraylarda, sırça köşklerde yaşıyorlar ve milletin perişan halini görmüyorlar, görmek de istemiyorlar.Tek dertleri, fahiş faturalar, vergiler, harçlar üzerinden paraları toplayıp halkı soymak, sonra da onları statlarda, T2 hatlarında, millet bahçelerinde çarçur etmek ardından da yandaş müteahhitlere peşkeş çekmek.

* İşte bu soygun düzeninize dur diyeceğiz ve bütün bunlarla ilgili her platformda vatandaşımızın sesi olacağız. Belediye meclis üyelerimiz önümüzdeki günlerde verecekleri önergeler ile konunun ısrarlı takipçisi olacaklar.

* Buradan üzerine basa basa bir kez daha vurguluyoruz. Bu soyguna dur diyeceğiz. Bu fahiş faturaları Bursalılara reva görülmesine izin vermeyeceğiz. BUSKİ'nin, vatandaşı soyma aracı yapılarak, belediyelerin borçlarının ödetildiği finans kaynağı gibi görülmesine izin vermeyeceğiz.

* Kısacası İYİ Parti olarak vatandaşımızı soydurtmayacağız. O nedenle soygununuzun aracı haline gelen ve artık işe yaramayan bu su saatlerini sizlere aynen iade ediyoruz. Alın tepe tepe kullanın!..

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