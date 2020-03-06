Yunanistan, 34 göçmeni ıssız adada kaderine terk etti!

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin karşısında bulunan Bayrak Adası’nda bir ihbar üzerine 34 göçmen bulundu.

2 Sahil Güvenlik botunun ihbar üzerine olay yerine gitmesi ile ortaya çıkan gelişmede küçük ada üzerinde kaderine terk edilen 28 Suriye, 5 Orta Afrika ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen adadan kurtarıldı.

Göçmenler verdikleri ifadelerinde, 06 Mart 2020 tarihinde saat 00.30 sularında Kuşadası’ndan çıktıklarını, 04.00 sularında Sisam Adası’na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunan unsurları tarafından toplanarak 3 adet bot aracılığıyla Bayrak Adası’na geri bırakıldıklarını beyan etti.