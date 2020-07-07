Zeynep Topal cinayetinde sığınmaevi detayı… Buldu, götürdü, katletti!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep T., iddiaya göre, eşi Osman T. ile sorunlar yaşaması üzerine bir süre önce İstanbul’a gitti. Karakola başvuran Zeynep T., sığınmaevine yerleştirildi. DHA’nın haberine göre Osman T. de bu durumu öğrenince İstanbul’a gidip, eşini ziyaret ederek Bingöl’e geri dönmesi için ikna etti.

DÜN GECE ÖLDÜRDÜ

İlçeye 1 hafta önce gelen çift arasında bilinmeyen nedenle dün gece tartışma çıktı. Osman T., eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Osman T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Osman T.’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (DHA)