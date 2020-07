Zilhicce ayı önemi nedir, faziletleri neler? 2020 Zilhicce ayı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler listesi ve Hicri takvime göre, bugün Zilkade ayının son günü ve Zilhiice ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Müslümanların hac ibadetini genellikle Zilhicce’nin ilk on günü içerisinde gerçekleştiriyor. Peki Zilhicce ayının önemi nedir? İşte Zilhicce ayı miladi takvim tarihleri…

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler listesine göre, Zilhicce ayı 22 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 3 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

ZİLHİCCE’NİN İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir. Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” buyurmuştur.

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir.