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Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması: Huzur ve güvenle tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında açıklamada bulundu. Sınavın huzur ve güven içerisinde tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, "Soru kitapçıkları pazartesi günü okullardan alınabilir" dedi.

13:30 -
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Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması: Huzur ve güvenle tamamlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.

Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bakan Selçuk, soru kitapçıklarının pazartesi günü okullardan alınabileceğini de aktardı. (İHA)

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Corona Milli Eğitim Bakanı okul Pazartesi sınav
Son güncelleme: 13:36 20.06.2020
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