Devleti düşük kalite akaryakıtla dolandıran çete çökertildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde 25 kamu kurumunun kalorifer yakıtı ve taşıma ihalesini alan şirketi ve çalışanlarını takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu şirketin, kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi. Salı günü 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 40 kişi gözaltına alındı. Şirketin, İstanbul’da bulunan depolarında yapılan aramalarda 70 ton yakıt ele geçirildi.

İSTANBUL'DAKİ DEPOLARDA DEĞİŞTİRDİLER

İhaleyi alan şirketin gizli bölmeleri olan tankerlerle yakıtı üretici firmadan aldıktan sonra şirketin İstanbul’daki depolarında değiştirdiği ve daha az kalitede olan yakıtı kurumlara verdiği belirlendi. Gözaltına alınan 40 kişi, “kamu zararına nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, rüşvet ve özel belgede sahtecilik” suçlarıyla Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 2 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. DHA