1 milyonluk pazar mümkün değil!

21 yıldır Opel Türkiye'de birçok pozisyonda önemli görevler aldıktan sonra kasım ayında Genel Müdür olarak atanan Alpagut Girgin, Otoyaşam programında Emre Özpeynirci'nin sorularını yanıtladı. 2018 yılında bünyesine girdikleri Fransız PSA Grubu'nun çok dinamik, hızlı karar veren ve fırsatları yakalamak üzerine kurulmuş bir yapıya sahip olduğunu belirten Girgin, bu durumun kendilerine operasyonel anlamda da büyük kaktı sağladığını ifade ediyor. Bu rüzgarı arkalarına alarak kısa sürede pazar paylarını yüzde 3.4'ten yüzde 5 seviyesine çıkardıklarını belirten Alpagut Girgin özetle şunları söyledi:

• Bugün Türkiye'de pazardaki hareketliliği belirleyen 3 tane dinamik var. İlki 2018'den itibaren ertelenen talep. İkincisi kredi faizlerinde düşüş. Yani insanlarımız otomobili bir yatırım aracı olarak gördüğünde durum değişiyor. Üçüncü olarak da pandemi nedeniyle insanların toplu seyahatten kaçması. Yıl sonu için 650 bin adetlik bir pazara doğru gidişat var. Biz yüzde 5'lik hedefimizi pazardan bağımsız koymuştuk ve bunu başaracağız.

• Pandemi döneminde piyasanın ve talebin nereye gideceğini iyi gördük ve çok cesaretli davrandık. Lojistik anlamında olağan üstü işler başardık. Pandeminin en yüksek olduğu dönemde yüzde 8'lik pazar payına ulaştık.

• Kardeş markalar Opel, Peugeot ve Citroen arasında da tatlı bir rekabet var ama bunu akılcı bir şekilde yönetiyoruz. Bundan PSA kazançlı çıkacaktır.

• Lansman planlarımızda değişiklik yapmadık. Bu yıl yeni Corsa ve makyajlanan Astra'yı satışa sunduk. Opel olarak bizim her yıl bir ana modeli lanse etmek gibi bir stratejimiz var. 2018'de GranlandX, 2019'da Combo ve 2020'de oyunu tamamen değiştiren yeni Corsa'ya sonduk. 2021 yılında da yine yeni bir ana lansmanı yapacağız. Yıl sonunda planlandığımız gibi makyajlı Insignia'yı da satıya sunacağız.

• 37 yıllık bir geçmişi var Corsa'nın. 14 milyona yakın global satışı var. Bugün Türkiye yollarında 225 bin Corsa var. Bu açıdan efsane. Biz yeni Corsa ile sınıfında ilk 3'te olmak için basit hedef koymuştuk. Şu an ikinci sıradayız, yıl sonunda da bu hedefimizi devam ettireceğiz,

•Yeni nesil Mokka çok özel bir araç, herkesi çok heyecanlandırdı. Aracın içi tam bir Alman. Markaya çok önemli bir hava verecek. Elektrikli Mokka Ocak ayında Avrupa'da bayilerde olacak. Benzinli ve dizel motor seçenekleri yaz sonunda gösterilecek.

ELEKTRİKTE GÖZÜMÜZ TOGG'DA

• Bizim şu an için elektrikli araç getirme planımız yok. Yakından takip ediyoruz. Müşteri kullanım alışkanlarının ve Türkiye pazarının tamamen hazır olmasını bekliyoruz. Çevre duyarlılığı nedeniyle elektrikli araçlara bir talep yok. Yakın dönemde bir planımız yok, ağırlığımız içten yanmalı motor seçenekleri ile getirmek. Elektrikli araçlarda Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) göstereceği gelişim de bizim için iyi bir indikatör olacak. Bu projeyi yakından takip edip, pozisyonlamamız, planlamamız bu yönde olacak.

• Türkiye'de yeniden 1 milyon adetlik pazar yakın bir gelecekte pek mümkün görünmüyor. ÖTV matrahlarının güncellenmesi, hurda indiriminin kalıcılığı gibi yorumlar yerine vergi sisteminde daha yapısal daha radikal değişikliklere ihtiyaç var. Tekrar bir şeye keşfetmeye gerek kalmadan Batı Avrupa'da başarılı örnekleri olan uygulamaları bizim demografimize uygun şekilde Türkiye'ye adapte etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu iniş çıkışlara yanıt vermekle vakit kaybediyoruz. Bence ayakları yere basan, devletin de gelirlerini azaltmayan, ama adetlere maksimize eden uzun vadeli çalışmalar yapılmalı. Bunu senelerdir başaran Avrupa'da ülkeler var. Gayet basit anlaşılabilir, kendi içinde stabil vergi sistemleri bunun en önemli örneği.