200 bin adet araçlarını satacaklar!

Hertz, borçlarını ödemek için yüz binlerce aracını satmaya hazırlanıyor. Firmanın filosunu küçültmesi en büyük korkularından biriydi. Bu korkular şu anda bir yangın satışına dönüşmüş gibi düşünebiliriz. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na verilen bir dosyada, “1 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2020 arasında en az 182 bin 521 aracı elden çıkartmak” için alacaklılarla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu satışlardan elde edilen gelirlerle firmanın borçları ödenecek. Ayrıca Hertz, Temmuzdan aralık ayına kadar eşit miktarlarda taksit öder gibi borçlarını ödemeye devam edecek. Araç satışından elde edilen para finanse edilen araçlara ek anapara ödemeleri yapmak için kullanılacak.

Finansal sonuçların yanında kullanılmış otomobil piyasasına sunulacak olan 200 bin yeni aracın piyasanın dengesini bozacağı konuşuluyor. Kullanılmış otomobillerin fiyatlarıyla alakalı yüzde 5-15 aralığında bir pazarlıktan bahsediliyor. Ancak Hertz, satacağı araçlarını fiyatlarken piyasanın yüzde 8 altında fiyat veriyor. Bu yüzden firmanın bu satışlardan ne kadar gelir elde edeceği merak içeriyor.