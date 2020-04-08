Avrupa’da yüzde 80, Amerika’da yüzde 60 gerileyecek!

Mart ayında batı Avrupa’da sedan ve SUV modellerin satışları yüzde 50’den fazla geriledi. Amerika’da ise bu gerileme yaklaşık yüzde 40 seviyelerindeydi. Pazar hakkında tahminde bulunan uzmanlar ise Nisan ayındaki durumun daha kötü olduğunu açıkladılar ve otomotiv pazarındaki satışların grafiğinin bir “V” harfi şeklinde olacağını belirttiler.

Batı Avrupa pazarı, AB’nin pazarındaki en büyük tüketici grubunu oluşturuyor. Öyle ki bu lokasyonda bulunan ülkeler arasında Almanya, İngiltere ve Fransa gibi hem sanayisi hem de otomotiv sektörü oldukça gelişmiş devletler var. Ancak bu bölgedeki ülkelerde özellikle nisan ayı satış adetlerinde yüzde 80 gerileme bekleniyor. Amerika’da ise nisan ayında beklenen gerileme yüzde 60 seviyesinde…

LMC Automotive’nin yayınladığı araştırmada Batı Avrupa’daki satışlar Mart ayında yüzde 52.9 gerileyerek 774 bin 280 adet olmuştu. Bir önceki yıla göre bu yüzde oranlandığında senelik satışlar yüzde 22.1 gerileyerek 6.6 milyon adet olacak diye tahmin ediliyor. Bu gerileme İtalya’nın yüzde 85, Fransa’nın yüzde 72, İngiltere’nin yüzde 44 ve Almanya’nın yüzde 38 kaybıyla oluşturulmuş.

Amerika’daki satışlar ise yüzde 38.6 gerileyerek 983 bin 174 adet olarak gerçekleşmiş. Bu durum ülkenin 2009 yılı şubat ayında yaşadığı ekonomik krizden daha kötü değil. O dönem pazar yüzde 41.4 gerilemişti.

LMC Automotive Augusto Amorin’in raporuna göre, “Amerika’daki otomobil satışları nisan ve mayıs aylarında daha kötü gerçekleşecek. Ayrıca yıl sonu toplam olarak 14.2 milyon adet hafif araç satışı gerçekleşecek. Ancak bu tahminler Corona virüsü salgınından önce yapılmıştı ve şimdi bu tahminlerin revize edilmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Norddeutsche Landesbank Girozentrale analisti Frank Schwope Batı Avrupa’daki satışların bu ay neredeyse durduğunu söyledi. Schwope, “Bizim fikrimize göre Almanya’da hayat 19 Nisan’a kadar normalleşmeye başlayacak ama Avrupa’da pek öyle gözükmüyor. Satışların yüzde 80’in üzerinde önceden benzeri görülmemiş bir düşüş gösterecek. Amerika’da ise nisanda yüzde 60 kadar gerileme olacak.” dedi.

Avrupa’daki satışların 2020 yılının yarısından sonra “V” şeklinde artış yapacağı da tahmin ediliyor. LMC’nin açıkladığı son verilere göre Batı Avrupa’daki otomobil ve SUV satışları yüzde 18.3 gerileyecek. Pazar 2019’da yüzde 0.7 yükselmişti.

IHS’nin tahminlerine göre ise durumlar biraz daha pesimist. Batı ve Orta Avrupa’da 2020 yılı satışları yüzde 13.6 gerileyecek ve 15.6 milyon adet olacak. Ancak 2021 yılında artış yüzde 4.2, 2022 yılında yüzde 4.3 ve 2023 yılında da yüzde 1.4 olarak artacak.