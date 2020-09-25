Bir sürücüsüz araç daha yollara çıktı!

Alphabet’in Waymo’su, Çinli startup AutoX ve Nuro’nun yolundan giden Zoox, Foster City’de bulunan genel merkezinin yakınında belirlenen caddelerde 2 otomobilini sürücüsüz olarak test edebilecek. Bu karar yaklaşık 1.3 milyar dolara Amazon’a mal olan Zoox ekibini ve tabiî ki Amazon için çok iyi bir haber olarak karşılandı.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos sürücüsüz araç sektöründeki agresif genişlemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bezos, Aurora startup’ına 530 milyon dolarlık bir yatırımda 2019 yılında bulunmuştu. Zoox’u alacağı zaman bağımsız bir iş olarak devam etmesine izin vereceğini ve Aicha Evans yani firmanın CEO’su ile kurucu ortak CTO JEsse Levinson’ın pozisyonlarını koruyacağını açıklamıştı.

Temmuz ayındaki Reuters haberine göre Zoox, 900’ün üzerinde yeni çalışanını ve 100 milyon dolarlık hisse senedi ödülleri ile elde tutma sözü verdiğini bildirdi. Ancak Amazon, çok sayıda yatırımcının tekliflerini Zoox için geri çeviriyor, bu yüzden de satın alma anlaşmasından uzaklaşabilirler. Amazon, Zoox’u tamamen satın almak için 1.3 milyar dolar nakit ödeme yapacak ve taraflar işlemlerin eylül ayında tamamlanacağını bekliyor.

Zoox, web sitesinde geliştirdiği teknolojinin sıfırdan ve benzersiz olduğunu belirtiyor.