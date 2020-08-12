‘Borusan’ ismiyle vurguna kalktılar

Borusan Otomotiv, oluşabilecek büyük mağduriyetlerin önünü geçmek için dün bir yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar yer aldı:

HUKUKİ GİRİŞİM BAŞLADI

“Borusan markasını ticaret unvanında kullanarak, ürün gamımızda yer alan BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markalı araçların reklam ve satışını internet ve çeşitli mecralarda Borusan Filo ve benzer adlar altında yapmaya başladığı ve grup şirketlerimizden Borusa Oto'nun Vadi şubesine ait showroomun da bulunduğu Vadi İstanbul'daki binada merkez adresi edinmiş olduğu ihbarını aldığımız henüz çok yeni kurulmuş olduğu anlaşılan Borusan Filo Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı şirket ve faaliyetleriyle grubumuzun hiçbir ilgi, ilişki ve bağlantısı bulunmamakta olup; tescilli markamızın bu şekilde kullanımına dair hukuki girişimler başlatılmıştır.”

Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik, “İşin kötüsü eylül teslimi diye araç siparişi alıyorlarmış ve milletten kaparo istiyorlarmış. Biz de bu yüzden bir an önce açıklama yapıp, mağduriyetleri önlemek istedik” dedi.