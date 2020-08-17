Boyutları çocuklar, fiyatları yetişkinler için uygun!

1926 yılında Ettore Bugatti’nin küçük oğlu için üretmek istediği ve bu istekle birlikte Type 35 yarış otomobilin yarı boyutunda ve aynı tasarımında olan bir kopyasını oluşturmuştu. Başta 1 adet üretilecek olan bu otomobil marka müşterilerinin isteği üzerine 500 örneğe sahip olmuştu.

Bugatti ve Little Car Company de bu sınırlı üretim adedinden yola çıkarak 500 tane elektrikli Type 35 ürettiler. Bu elektrikli mini Bugattiler 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmanın ardından satıldı. Bugatti bu araçların satılmasının arından birkaç yenilikle Bugatti Baby II olarak yeniden üretildiğini açıkladı.

Bugatti Baby II, Type 35’in gerçek boyutunun yüzde 75’i büyüklüğünde. Bu da otomobilin önceki Baby modeline göre daha büyük olduğu anlamına geliyor. Yeni Baby II ayrıca artık elektrik motorlu yani günümüze uygun. 2 farklı sürüş modu olan bu otomobil modlardan biriyle saatte 20 km hıza çıkabilirken diğerinde ise 45 km/s hızlara çıkabiliyor.

Yeni bebek Bugatti’nin Vitesse and Pur Sang versiyonları da bulunuyor. Bunlar otomobilin en hızlı versiyonları olarak öne çıkıyor. 50 ve 68 bin dolarlık etiket fiyatına sahip olan bu bebek Bugattiler Chiron’da olduğu gibi hız anahtarlarına sahip.

45 kilometre menzile sahip olan bu hızlı oyuncak Bugatti modelleri 0’dan 100 km/s hıza 6 saniyede ulaşabiliyor!