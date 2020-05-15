DOD da corona virüsüne karşı önlem aldı

DOD markası da bu dönemde halihazırda kullanımda olan ve araç içini 360 derece görüntüleme imkanı sunan DOD 360 hizmetine ek olarak yeni bir dijital hizmeti yayına aldı: Görüntülü Araç Tanıtımı. Bu hizmete firma web sitesinden ve uygulamasından erişebiliyorsunuz. Hizmet, öncelikle satış görüşmelerinin dijital olarak desteklenmesini, müşterilerin fiziki showroom ziyaretlerinin ve karar alma süreçlerinin önemli bir kısmının dijital platformlar üzerinden yönetilebilmesini amaçlıyor.

Kullanıcı web sitesinden ya da uygulama üzerinden ‘Görüntülü Araç Tanıtımı Talep Et' butonunu kullanarak talep formunu dolduruyor ve sistem üzerinden talebi ilgili Yetkili Satıcı ekiplerine iletiliyor. Kullanıcının uygunluğu alındıktan sonra DOD Satış Danışmanları tarafından görüntülü olarak aranıyor ve 101 Nokta Kontrol formunda belirtilen detaylar başta olmak üzere araçla ilgili detaylı görsel sunum kendilerine yapılıyor.