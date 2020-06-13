Dünya devi şirket Polonyalı işçileri getirmek istedi, Avrupa karıştı!

Avrupa’da üretimin durma noktasına geldiği corona virüsü salgını nedeniyle dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran otomotiv devi PSA ilginç bir karara imza attı.

Şirket Fransa’daki üretim tesisinde yerel işçiler kullanmak yerine Polonya’dan işçi getirtileceğini açıkladı.

Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği çevrelerinden tepkiyle karşılanan karar sonrası şirket şimdi 500’e yakın Polonyalı işçinin bölgeye transferini ayarlamaya çalışıyor.

FRANSA’DA İŞSİZLİK SORUNU YÜKSELİŞTE

Fransız ekonomisinin pandemi sürecinde yüzde 11 seviyesinde gerilemesi bekleniyor. Ayrıca ülkede pandemi sırasında büyük iş kayıplarının yaşandığı da ifade ediliyor.

Reuters’a konuşan PSA yetkilileri ise Fransız hükümeti ve AB’nin eleştirilerine rağmen Polonyalı 500’e yakın işçiyi fabrikalarında çalıştırmak için alternatif yöntemler arandığını belirtiyor.

Yetkililer ayrıca, kısa vadede yerel işçilerle birlikte büyük miktarda Polonyalı işçinin iş başı yapabilmesini sağlayacak bir plan üzerinde çalıştıklarını vurguladı.