Dünya otomotiv devleri solunum cihazı üretecek, peki Türkiye’deki fabrikalar?

Dünyanın en büyük otomotiv firmaları üretim tesislerinde hastaneler için ihtiyaç durumuna göre solunum cihazı üreteceklerini açıkladılar. Son dönemde bu gelişmeler sonrası, “Peki Türkiye’deki otomotiv fabrikalarında da üretilir mi?” sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Ben de bu konuyu Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e sordum. Yenigün'ün cevabı şöyle oldu:

“Biz otomotivciler iyi mühendislik ve üretim becerisine sahibiz. Her şeyi yapabiliriz. Ancak bu aspiratör denen ve hastanın boğazından ciğerlere doğru sokulan ve hastaya nefes aldıran cihaz bir otomotiv ürünü değil. Ne tip bir standart ve spesifikasyonu var bilmiyoruz. Ayrıca kullanılan malzeme ve hijyen konusu da ayrı.

Yani özetle; bizim doğrudan tek başımıza yapmamız doğru olmaz. Ancak bu işi yapan tıbbi araç geliştiren ve üreten firmaların kapasitelerinin yetmemesi durumunda biz Ar-Ge’lerimiz ve üretim tesislerimizle tabi ki destek oluruz.” dedi.