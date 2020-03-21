Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya otomotiv devleri solunum cihazı üretecek, peki Türkiye’deki fabrikalar?

Volkswagen’den Ford’a, General Motors’tan Fiat ve Ferrari’ye kadar dünyada bir çok otomotiv devi, hastaneler için ihtiyaç durumuna göre solunum cihazı üreteceklerini açıkladılar. Son dönemde bu gelişmeler sonrası, “Peki Türkiye'deki otomotiv fabrikalarında da üretilir mi?” sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Soruyu Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı(OSD) ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e sorduk!

Emre ÖZPEYNİRCİ
15:21 -
Haberler Otomotiv
Dünya otomotiv devleri solunum cihazı üretecek, peki Türkiye’deki fabrikalar?

Dünyanın en büyük otomotiv firmaları üretim tesislerinde hastaneler için ihtiyaç durumuna göre solunum cihazı üreteceklerini açıkladılar. Son dönemde bu gelişmeler sonrası, “Peki Türkiye’deki otomotiv fabrikalarında da üretilir mi?” sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Ben de bu konuyu Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e sordum. Yenigün'ün cevabı şöyle oldu:

“Biz otomotivciler iyi mühendislik ve üretim becerisine sahibiz. Her şeyi yapabiliriz. Ancak bu aspiratör denen ve hastanın boğazından ciğerlere doğru sokulan ve hastaya nefes aldıran cihaz bir otomotiv ürünü değil. Ne tip bir standart ve spesifikasyonu var bilmiyoruz. Ayrıca kullanılan malzeme ve hijyen konusu da ayrı.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün

Yani özetle; bizim doğrudan tek başımıza yapmamız doğru olmaz. Ancak bu işi yapan tıbbi araç geliştiren ve üreten firmaların kapasitelerinin yetmemesi durumunda biz Ar-Ge’lerimiz ve üretim tesislerimizle tabi ki destek oluruz.” dedi.

İLGİLİ HABERTürk otomotiv sanayisinin 'Corona virüsü' ile mücadelesi!Türk otomotiv sanayisinin 'Corona virüsü' ile mücadelesi!
Avrupa Çin Corona Dünya Ferrari Fiat Ford Honda Mercedes Sanayi Türkiye Volkswagen
Son güncelleme: 15:31 21.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more