Elektrikli otomobiliniz var, peki servisiniz var mı?

Azalan dünya akaryakıt rezervleri, değişen emisyon sınırları ve artan fiyatlar otomotiv endüstrisindeki dönüşüme bir çırpıda gösterilecek olan sebepler arasında. Ancak çevre kirliliği ve karbon ayak izi düşürme hedefleri bu durumu özetten daha kısa hâle getiriyor diyebiliriz.

Geleneksel otomobil üreten markalar bu durumları göz önünde bulundurduğunda kendilerine çıkar yolu olarak elektrik motorlu modeller üretmeyi buldular. Elektrik motorlu otomobiller içten yanmalı motorlu araçlar göre daha teknolojik, daha sessiz ve daha çevreci olarak öne çıkıyor.

Elektrik motorlu otomobillerin en büyük ve en önemli parçalarından biri ise bataryaları. Bu parçaların sahip olduğu teknoloji aracın menzilinden şarj süresine, üretiminden pazarlanmasına kadar her şeyini temelden ilgilendiriyor.

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Bu noktaya kadar her şey gayet normal. Peki ya elektrik motorlu araçların bakım ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Bu soruya Türkiye’de neler yapılıyor, kurulmuş bir alt yapı ya da gelecek için planlanan belirli hamleler var mı açısından bakmak istedim. Bu yüzden de sektörün önemli yöneticilerine bu sorularımı ilettim. Aslında merak ettiğim şey şuydu “Elektrik motorlu bir otomobil aldım ve özel bir serviste bakım ihtiyacını gidermek istiyorum, yapabilir miyim?”

Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli kuruluşlarından biri olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, OSD çatısı altında bulunan firmaların elektrikli otomobillerinin servisleri için attığı adımları, “Üyelerimiz yetkili satıcı ve servis ağlarına özel olarak teknik eğitimler verir, dokümanlar hazırlar, teknik malzeme ve cihaz ihtiyaçlarını belirler ve ilgili süreçlerde standardizasyon sağlarlar. Elektrikli ve hibrit araçlar için de aynı hususlar geçerlidir.” şeklinde açıkladı.

Ayrıca Yenigün, “Otomotiv sanayi olarak araçlarımıza ilişkin her teknolojik yenilikte veya yeni modelde araç pazara sunulmadan yetkili satıcı ve servis ağımızı mesleki yeterlilik olarak hazırlamak bizim iş süreçlerimizin önemli bir parçası.” diye ekledi.

“MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE MESLEK LİSELERİNDE İLGİLİ BÖLÜMLER AÇILMALI”

OSD Başkanı Haydar Yenigün, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların bakım ihtiyaçlarını karşılamak için özel teknik eleman yetiştiriliyor mu sorusuna ise, “Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liselerinde elektrikli araçlara yönelik ilgili bölümlerin açılması ve müfredatın yeni teknolojilere göre uyarlanması gerektiğini düşünüyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Üyelerimiz gerek kendi bölgelerindeki Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yaparak gerekse ilgili Bakanlığımıza girişimlerde bulunarak mesleki eğitimin sanayimiz ihtiyaçlarına göre uyarlanması özelinde çalışmalarını sürdürmekteler.” şeklinde cevap verdi.

Türkiye’de en çok hibrit otomobili tercih edilen marka olan Toyota ise bu konuyu araştırırken en önemli karakter durumundaydı. Japon üretici Türkiye’de yer alan üretim tesisinde hem Corolla hem de C-HR modellerinin hibrit motorlu versiyonlarını üretiyor.

Bugünkü satış adetlerine baktığınız zaman markanın hibrit motorlu araç satış adetleriyle zirvede olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden Toyota’nın bu konu içerisindeki yeri çok önemli.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş’ye ilk olarak hibrit motorlu araçların bakım ve onarım süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini sordum… Firma, “Hibrit araçlar, konvansiyonel araçlara göre daha farklı teknik özelliklere sahiptir. Bu nedenle iş güvenliği açısından hibrit sistemi üzerinden çalışmadan önce sıkı bir çerçeveyle belirlenmiş gerekli önlemler alınmaktadır. Aynı zamanda işlemi yapan tüm personeller eğitim sürecinden geçirilerek, hibrit araçlarla ilgili detaylara hakimdir.” şeklinde konuya başladı.

YÜKSEK VOLTAJ EN ÖNEMLİ NOKTA

Hibrit güç ünitesi, benzinli içten yanmalı motor ve elektrik motorunun bir araya gelmesinden oluşur. Elektrik motorunun çalışmasını sağlayan hibrit bataryası ise yüksek voltaj içermektedir. Bu tür araçlarda yapılacak bakım ve onarım işlemi öncesinde, araçta yüksek voltaj olduğu bilinerek gerekli önlemler alınır. Yüksek voltaja dayanıklı eldivenler giyilir ve yine yüksek voltaja dayanıklı alet takımları kullanılır.

PERİYODİK BAKIM SÜRELERİ GELENEKSEL MOTORLU ARAÇLARLA AYNI

Bununla birlikte hibrit araçların periyodik bakımları konvansiyonel araçların periyodik bakımları ile benzerdir, ama kilometre bazında bakım aralıklarının farkları bulunmaktadır. Konvansiyonel araçlar 10.000 km veya 1 yıl, hibrit araçlar 15.000 km veya 1 yıl bakım aralığına sahiptir. Bunun dışında hibrit sistemin (yüksek voltajlı batarya, kablo sistemleri ve elektrik motoru gibi) parçalarının periyodik bakımlarda yapılması gereken bir kontrolü bulunmamaktadır.

Hibrit sistemi 5 yıl veya 100.000 km boyunca üretici garantisi altındadır. Ayrıca yılda bir kez yaptırılacak hibrit sistem kontrolü ile hibrit bataryasının garantisi 10 yıla kadar devam ettirilebilir.

BAKIM İÇİN YETKİLİ SERVİSLERİ ÖNERİYORUZ!

Tüketicinin özellikle merak ettiği konulardan biri olan “hibrit veya elektrikli” otomobil satın alırsam, kesinlikle yetkili servise mi gitmeliyim(?) sorusunu ise Toyota’ya sorduğumda, “Araç sahibi/kullanıcısının yaptırdığı tüm işlemlerin kayıt altında olması açısından ve üretici garantisinin devamı açısından yetkili servisleri tercih etmelerini öneriyoruz.” cevabını aldım. Ayrıca marka, “Hibrit sistem kontrolü, Toyota servislerinde kullanılan cihaz ve sistemler üzerinden gerçekleşmektedir. Bu müşterinin isteğine bağlı opsiyonel bir işlem olduğundan dışarıda özel servisler tarafından yapılması mevcut durumda mümkün değildir. Hibrit sistem kontrolü yapılamadığında ise hibrit bataryanın garantisini 10 seneye kadar uzatma olanağı bulunmamaktadır.” açıklamasında da bulundu.

2021’DEKİ EĞİTİMLERİMİZE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ DE EKLEDİK!

Elektrikli otomobillerin servis ihtiyaçlarını konusunu RS Servis Genel Müdürü Ünal Ünaldı’ya da sordum. Sonuçta günümüzde geleneksel otomobillerin servis ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilen bir firma olan RS Servis’in elektrik motorlu otomobile sahip olan müşterileri de vardır diye düşünüyorum… Ünaldı bu konuyla alakalı, “Hâlihazırda birçok konuda hibrit araçlara hizmet vermekteyiz. 2021 yılında yapacağımız yatırım ve teknik personellerimiz için alacağımız eğitimlerle elektrikli otomobilleri de hizmet kapsamımıza ekleyeceğiz. 2 yıl içerisinde tüm ağımızdaki servislerimizi elektrikli araçlara hizmet verebilir duruma getirmeyi hedeflemekteyiz.” dedi.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER SEKTÖRÜ BU KONUYA NASIL YAKLAŞIYOR?

Sizinde tahmin edeceğiniz üzere bu konu aslında direkt olarak satış sonrası hizmetler sektörünü ilgilendiriyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp’e bu konuyu sordum. Dernek olarak attıkları adımları ve aldıkları önlemleri öğrenmek istedim.

Özalp, elektrikli otomobillerin servis ihtiyaçlarıyla alakalı dernek çatısı altında bulunan pilot firmalarla belirli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmalar içerisinde işi baştan sona kadar, kullanılacak uygun ekipmana kadar hatta bu uygulamalar içerisinde çalışacak teknik elemana kadar detaylı bir biçimde oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Benim en çok merak ettiğim konu olan “Nitelikli eleman sayısı” konusunda ise OSS Derneği Başkanı olarak Özalp, “Bilindiği üzere birkaç yıldan beri bazı otomobil markalarının hibrit modelleri ülkemizde satılmakta ve kullanılmaktadır. Yetkili servislerde de hibrit araçlar konusunda oldukça fazla sayıda nitelikli ve eğitimli teknisyenler bulunmaktadır. Ancak hibrit teknolojisiyle tam elektrikli araç teknolojisi tamamıyla farklı. Bu yüzden hibrit araç konusunda ne kadar uzmanımız varsa elektrikli araç konusunda bir o kadar uzmanımız az. Ama bu durum, tam elektrikli araçların kullanımının artmasıyla paralel olarak yükselecektir.” şeklinde cevap verdi.

ÖZEL BİR MÜFREDAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Özalp, elektrik motorlu araçların servis ihtiyaçlarını gidermek için gerekli olan nitelikli eleman yetiştirme konusunda ise, “Eğitim Çalışma Grubumuz ile birlikte elektrikli ve hibrit araçlar konusunda özel bir eğitim müfredatı üzerinde çalışmaktayız. Özellikle yüksek gerilim eğitimleri, batarya teknolojileri, batarya bakım ve değişim standartları, motor teknolojileri ve enerji yönetim sistemleri konuları elektrikli taşıtlarda çok önem arz eden konu başlıklarıdır. Bu başlıklarda ciddi çalışmalar ve süreçler yönetmekteyiz.” açıklamasında bulundu.

SADECE 1 TANE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SERVİSİ VAR!

Türkiye’deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı göz önünde bulundurulduğunda OSS Derneği’ne bağlı olan kaç tane “Elektrikli otomobil” servisi vardır, sorusuna ise Özalp, “Bildiğimiz kadarıyla şu anda aktif olarak sadece 1 özel servis elektrikli otomobillere hizmet vermektedir. Bunun haricinde, elektrikli otomobil üreticilerinin bazı servisleri de bu araçlara hizmet vermektedir.” yanıtı geldi.

Önümüzdeki 5 yılı düşündüğümüzde elektrikli otomobil popülasyonunun ciddi bir biçimde artacağını herkes gibi biz de tahmin ediyor hatta görüyoruz. İlerleyen günlerde bu araçların ihtiyaçlarıyla alakalı firmaların, derneklerin ve kişilerin atacağı adımları beraber izleyeceğiz.

YOK DENECEK KADAR AZ!

Sonuç olarak konuya baktığınızda Türkiye’de elektrikli ve hibrit motorlu modellerini satan markalar bu araçların servis ihtiyaçlarını gerçekleştirebiliyor. Ancak yetkili servis pahalı ben özel serviste işimi göreceğim dediğiniz noktada ise bu tarz araçların servis ihtiyaçlarını giderecek servis sayısı yok denecek kadar az!

Sektördeki bu değişim önümüzdeki yıllar içerisinde ortaya çıkacak olan bu servis ihtiyacını nasıl karşılayacak hep birlikte göreceğiz!