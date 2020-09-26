En eğlenceli Vespa Türkiye’ye ayak bastı

Scooter tarzı motosikletleriyle 7’den 70’e herkesin gönülünü kazanan Vespa, 80 ve 90’lı yılların tasarım detaylarını bünyesinde barındıran Primavera Sean Wotherspoon Türkiye’de satışa sunuldu. Motosikletin sadece gövde tasarımındaki vintage yapısı değil beraberinde getirdiği kask ve giyim koleksiyonu da oldukça dikkat çekici.

Son zamanlarda moda dünyasında adından oldukça söz ettiren Sean Wotherspoon, kendi tarzıyla Vespa'nın tasarım ruhuna çağdaş bir dokunuş katarak, özellikle 80'ler ve 90'lardan kalma karma renk unsurlarını vintage esintilerle birleştiriyor. Vespa Primavera Sean Wotherspoon serisi, 39 bin 900 TL'den başlayan fiyatla, 50 ve 150 cc'lik motor seçenekleriyle ülkemizde Vespa Türkiye’nin internet sitesinden sipariş edilebiliyor.