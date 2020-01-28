Fabrikanın temeli baharda atılacak!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelini bahar ayında atmaya hazırlanıyor. C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, kısa vadedeki hedeflerini ilk kez açıkladı.

22 MİLYARLIK YATIRIM

Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen Karakaş, “Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarımızı banttan indireceğiz. 22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı banttan indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkat çeken Karakaş, “Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalarla görüşüyoruz” diye konuştu. Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını söyleyen Karakaş, “Marka için en doğru ismin sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız” bilgisini aktardı.

AVRUPA'DA İLK TANITIM

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek olan TOGG, otomotivin mobilite ekosistemine dönüştüğünün habercisi olan ön gösterim aracı C-SUV modelini ilk kez Avrupa'da dünya arenasına çıkaracak. Karakaş, belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarını aktardı.

ŞARJ ALTYAPISI 2022’DE OLUŞACAK

Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerini anlatan Gürcan Karakaş, “Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak. TOGG olsun olmasın, 2022'de Türkiye’ye elektrikli araçlar girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar yüzde 50'nin altına inecek. Bu da pazarın yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. İhracat için de önemli hedefleri olduğunu belirten Karakaş, “Bizim ihracat pazarı olarak ilk etapta gördüğümüz pazar Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türk Cumhuriyetleri olacak” dedi.