Ferrari ile ceviz sattı!

Ankara Pursaklar’da otomobil ticareti ile uğraşan bir vatandaş, bundan yaklaşık 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Galeride bulunan Ferrari F430 marka model aracını, kuruyemiş dükkanının önüne park edip bu aracın içinde kabuklu ceviz satışı yapmaya başlayan kişi halkın ciddi derecede dikkatini çekmeyi başardı. Kilosu 30 TL’den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuruyemiş dükkanında çalışan bir kişi, “Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar” dedi.

Ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari’nin 2004-2009 yılları arasında ürettiği modeli olan F430, 4.3 litrelik V8 motora sahip. 483 beygir güç ve 465 Nm tork üreten otomobil 0’dan 100 km/s hıza 4 saniyede ulaşabiliyor. (DHA)