Formula E’den neden ayrıldıkları belli oldu

Motorsporlarını bir marka stratejisi olarak görerek uzun yıllar bir çok uluslararası üst düzey etkinlikte ‘Vorsprung durch Technik‘ sloganıyla yer alan ve çok sayıda başarı kazanan Audi, motorsporlarına başladığı yere; ralli parkurlarına dönmeye hazırlanıyor.

PİSTLERDEN ÇÖLLERE

Şu ana kadar, Dakar Rallisi'nde alternatif bir sürüş konsepti kullanacağını açıklayan ilk marka olan Audi, bilindiği üzere 2012 yılında, Le Mans 24 Hours yarışlarında kullandığı hibrit Audi R18 e-tron quattro ile arka arkaya üç kez dünyanın en önemli dayanıklılık yarışında geçilmedi.

2014’ten bu yana da tamamen elektrikli araçların mücadele ettiği Formula E organizasyonuna dahil oldu. İlk olarak, uzun yıllardır işbirliğinde olduğu ortağı ABT Sportsline’ın ekibini destekleyici bir rol üstlenen Audi, 2017’den itibaren fabrika takımı olarak mücadele etti.

Audi Sport ABT Schaeffler takımı olarak Formula E'de geride bıraktığı 6 yılda, 12'si birincilik olmak üzere. 43 kez podyum gören marka, bu organizasyonun tarihindeki en başarılı takım olma özelliğine de sahip. Audi, 2017 yılında pilotlar, 2018 yılında da 2018’de markalar klasmanında şampiyonluk kazanmıştı.

Audi, Dakar Rallisi'ne katılarak, en zorlu koşullarda edinilecek teknik tecrübeyi üretime aktarmak amacıyla, elektrikli motor sporlarında bir sonraki adımını atıyor.