Goodyear 4 mevsim lastiğini yeniledi

Dört mevsim segmenti, lastik sektöründe en hızlı büyüyen segmentlerden biri olarak öne çıkıyor. Dört mevsim lastiği satın alan tüketiciler üç ana kriteri arıyor; tüm hava koşullarında sürüş güvenliği, ıslak zeminde mükemmel frenleme ve yol tutuşu, kuru zeminde mükemmel frenleme.

Goodyear'ın Snow Grip teknolojisi sayesinde, Vector 4Seasons Gen-3 karlı zeminde daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Lastik deseninin merkezindeki yüksek sayıdaki kılcal kanallar, kar üzerinde daha iyi tutunarak lastiğin önceki nesline kıyasla yol tutuşunu yüzde 5 arttırıyor.

Goodyear'ın Dry Handling teknolojisi ise zorlu manevralar sırasında deformasyonu azaltan güçlendirilmiş sırt ve omuz bölgesi sunuyor. Bu özellik, kuru zeminde lastiğin önceki nesline oranla yüzde 5 daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek araç hakimiyeti sağlıyor.

Goodyear, yol zeminindeki suyun lastikten hızla uzaklaşmasını sağlamak için Aqua Control teknolojisi kullanıyor. Lastik tasarımındaki derin ve geniş oluklar sayesinde önceki neslin etkileyici kızaklanma direnci performansı Vector 4 Seasons Gen-3'ün kullanım ömrü boyunca korunuyor.

Nisan 2020'de tanıtılan Yeni Vector 4Seasons Gen-3'ün binek ve SUV araçlara özel geliştirilen geniş ürün gamı büyük ölçüde 2020 yılı içinde, kalan ebatlar ise 2021 ve 2022 yıllarında tanıtılacak.