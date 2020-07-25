Gözlerini Japon ve Koreli üreticilere diktiler

Delphi Technologies, Avrupa'da hızla büyüyen araç parkının talebini karşılamak üzere satış sonrası fren programını genişletmeye devam ediyor. Delphi Technologies, genişletme programında özellikle Japon ve Koreli üreticilere yönelik orijinal ekipman kalitesinde yeni parça tedariki sağlayacak. 2 bin 600 adedin üzerinde parça içeren yeni ürün serisiyle birlikte marka, Avrupa araç parkındaki Asyalı üreticilerin araçlarını balatada yüzde 99, disklerde ise yüzde 97,7 oranında kapsamış olacak. Kapsamı genişleyen ürün gamı; Mazda 3 (01/19), Hyundai i30 Fastback (11/18), Nissan Qashqai (04/19) ve Toyota Corolla (02/19) gibi araçlara yönelik olarak satışa sunulacak.

Fren disklerinin yüzde 97'sini, balatalarının yüzde 98,58'ini kapsıyor Orijinal ekipman kalitesindeki fren balataları ve disklerini satış sonrası sektörüne sunan Delphi Technologies'in devreye aldığı satış sonrası fren programı, hali hazırda Avrupa hibrit ve elektrikli araç parkını fren balatasında yüzde 95 ve fren diskinde ise yüzde 93 oranında kapsıyor ve bağımsız servislerin hızla büyüyen pazar ihtiyaçlarını karşılamasına önemli oranda yardımcı olmasıyla dikkatleri çekiyor. 2019 yılında Asyalı üreticilerin modelleri ile hibrit ve elektrikli otomobiller dahil olmak üzere, popüler yeni araçlar için 130'dan fazla yeni fren balatası ve fren diskini pazara sunan Delphi Technologies, Avrupa'da satışa sunulan araçların fren disklerini yüzde 97'nin üzerinde ve fren balatalarını ise yüzde 98,58 oranında kapsıyor.