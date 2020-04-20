Hâlâ bir numara!

Son aylarda korona ile yatıp korona ile kalkıyoruz. İşte böylesine zor dönemlerde biraz kafamızı dağıtıp, endişelerden arınmak da gerekiyor. Türkiye'nin araç parkı gerçeği belki bu konuda size biraz da olsa yardımcı olabilir. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'in paylaştığı verilere göre bugün Türkiye'nin toplam otomobil parkı 12 milyon 599 bin 50 adet. 2018-2019 yılları arasında hurdaya ayrılan otomobil sayısı ise tam 446 bin 89 adet. Buna göre bugün Türkiye'nin en çok bulunan otomobilleri listesinin tepesinde Renault Toros yer alıyor. Hem de son 2 yılda 50 bin adedi hurdaya ayrılmasına rağmen.

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ŞAHİN 7. SIRAYA İNDİ

1989-2000 yılları arasında üretilen Toros- R12 modeli 543 bin 877 adetle Türkiye'de en çok bulunan model olurken, Toyota Corolla 499 bin 935 adetle ikinci, Opel Astra ise 444 bin 586 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye için önemli modellerden biri olan ‘Şahin' ise kısa süre önceye kadar 4'üncü sırada yer aldığı listeye 366 bin 13 adetle 7'nci sıradan girdi. Sebebi ise son 2 yılda 72 bin adedinin hurdaya ayrılması. Yine Türkiye için önemli modellerden biri olan Doğan ise 294 bin 178 adetle 11. sırada yer alıyor. Toros-R12 modeli bugün itibarıyla yollardaki Renault markalı otomobillerin yüzde 20'si, toplam otomobil parkının ise yüzde 4.3 adedini oluşturuyor.