İlk 6 aylık gelirleri 7.5 milyar TL’yi geçti!

Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü sürecinde toplum ve müşterilerinin sağlığına yönelik pek çok projeyi devreye alan firma, böylece olumlu faaliyet sonuçlarına da imza atmış oldu.

Tofaş, yılın ilk yarısında Bursa'da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16'sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş'ın ilk altı aylık gelirleri 7,5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL'ye ulaştı.

Cengiz Eroldu: “Tofaş'ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019 yılını lider kapatan Fiat, yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası yılın ilk yarısında da Türkiye'nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge'nin önemli pay sahibi olduğu Egea yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı. Türkiye'de temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2'sini oluşturdu. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz. Yılın geri kalanında içinde bulunduğumuz şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Pandemi döneminde 50 milyon Euro yatırım yaptık”

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. corona virüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa'da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon euro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon euroluk yatırım planlıyoruz” dedi.