İşte dünyanın en hızlı polis arabaları…

ALMANYA: Mercedes Brabus, CLS Rocket… Bu araba saatte 370 kilometre hız yapıyor ve 100 metreye 3.5 saniyede çıkıyor. Şu ana kadar her türlü kovalamacadan galip çıkmış. Dört tekerleği ile fren yapabiliyor. Bu da yüksek hızda kolay durmasını sağlıyor.

AMERİKA: Steeda Ford Mustang GT Police Interceptor… 777 beygir gücündeki bu araç ile legal ya da illegal bütün arabaları sollamak, yakalamak mümkün. Saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 3.5 saniyede 100 metreye çıkıyor.

İNGİLTERE: Lexus IS-F… İngiliz polisi bu aracı 12 ay boyunca test etti ve bazı bölgelerde kullanıma aldı. 5 litrelik V8 motoru var ve 4.7 saniyede 100 metreyi aşıyor. Azami hızı 270 kilometre. Humberside bölgesinde bundan daha hızlı suçlu yakalayabilen araç yok ama İngiltere'de London Havaalanı Polisi'nin Lamborghini Murcielago'su en havalısı.

HOLLANDA: Opel Speedster… Bu eski Alman arabası, 2001'de Lotus Elise'ye dönüştürüldü ama halen yollarda esmeye devam ediyor. Dünyada çeşitli adlır altında satılıyor. Mini yapısıyla, bir polis arabasından çok, gençlerin gezmeye gittiği aracı andırıyor, bu nedenle de kaçanları avlaması kolay oluyor.

İTALYA: Lamborgini Huracan… İtalyan polisi, trafik suçu işledikten sonra kaçanları bununla yakalıyor. Zaman zaman da, hastanelere organ nakli için kullanılıyor. Huracan'ın, kamuya yararlı işler dışında kullanılması ise kesinlikle yasak.

JAPONYA: Nissan Skyline GT-R… Nissan'ın temel modelinin spor varyantı, polisin ülke sokaklarını daha rahat kontrol etmesini sağlıyor. Bu araç, en çok da ABD'li turistlerin ilgisini çekiyor, çünkü bu model yeni kıtaya hiç gönderilmemiş.