İşte Maserati’nin elektrikli modelinin sesi!

Markanın ürün gamında ye alacak olan yüzde 100 elektrikli modeli Modena’daki İnovasyon Merkezi’nde geliştiriyor. Yüzde 100 Maserati teknolojisi olarak adlandırılan bu teknoloji elektrik motorunun sessizliğini, İtalyan markanın duruşuna yakışır biçimde yansıtacak. Bu sayede İtalyan marka elektrik motorlu otomobillerin sürüş zevikini daha ileriye taşımayı ve kullanıcıyı tatmin etmeyi planlıyor.

Maserati'nin gelecek planlarına göre yeni GranTurismo ve GranCabrio, markanın ilk yüzde 100 elektrikli modelleri olacak.

Maserati “mules” olarak tanımladığı bu otomobil prototipi için Mayıs 2020 tarihinde resmi gösterim yapmayı planlıyor.