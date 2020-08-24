Küçük esnafa yerli, elektrikli, mini ticari

Koltuk, plastik enjeksiyon ve kalıp üretimi konusunda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük şirketlerinden biri olan Bursa merkezli Pilot Grubu'nun bünyesinde kurulan ‘Pilotcar' markası kısa sürede Türkiye'nin en büyük golf ve hizmet aracı üreticisi olurken, yeni projesi elektrikli mini hafif ticari araç modeliyle de iddiasını artırdı.

Eylül ayından itibaren ön satışına başlanacak, ekim ayında ise yollara çıkması planlanan ‘P-1000' isimli bu 2 kişilik elektrikli mini kamyonetle hedef özellikle Avrupa'da hızla büyüyen şehir içi dar alan teslimatlarından pay kapmak.

1 TON YÜK KAPASİTESİ

Pilotcar'ın kurucusu ve genel müdürü Şükrü Özkılıç, Bursa'da üretilen ve şu an için yüzde 90'ı yerli olan elektrikli mini kamyonetin başlangıç fiyatının 110-120 bin TL olacağını belirterek, “1 ton yük kapasitesine sahip olduğu için P-1000 ismini verdiğimiz araçta ilk etapta üzerindeki kurşun asit pil paketi ile AB test kriterlerine (WLPT) göre 120 km menzil değerini yakaladık. Ancak bu menzilin özellikle ülkemizde çoğu alanda yeterli olmayacağını düşündüğümüz için 2 farklı enerji depolama kapasitesine sahip lityum pil paketini araçlarımıza entegre etme sürecine başladık, yıl sonunda hazır olacak. Bu pil paketleri ile 200 ve 300 km olmak üzere 2 farklı menzil hedefimiz var. Bu konuda Türk firması olan IMECAR ile ortak şekilde hareket ediyoruz” dedi.

YÜZDE 60'I İHRACAT

Özkılıç projedeki ana hedeflerinin ihracat olacağının altını çizerek şunları söyledi: “Özellikle Avrupa'da mini elektrikli araçların pazar paylarının ciddi artacağını öngörüyoruz. İlk etaptaki hedefimiz toplamda yıllık 1000 adet aracı seri olarak üretip, satmak. Bu araçların en az %60'nın ihraç etmek istiyoruz. Hedefimiz üretim adetlerini arttırıp, maliyetlerimizi daha da düşürerek Türkiye'de de KOBİ ve esnaflarında tercih edebileceği bir marka olabilmek. Bunu da özellikle e-ticaret firmaları, kargo firmaları, belediyeler ve kamu kuruluşları gibi bu araçların kullanımına müsait alanlarda pazarlamayı planlıyoruz. Türkiye'de söz sahibi bazı birkaç firma ile anlaşmalarımızı da yaptık.” Özkılıç, hafif ticari alanında bir sonraki modellerinin mini otobüs ve van olacağı müjdesini de verdi.

TEDARİK ZİNCİRİNİN SON HALKASI OLACAK

Şükrü Özkılıç, Türkiye'de KOBİ ve esnaflarımıza bu aracı doğru anlatmak istediklerini belirterek, “Sonuçta bu araç 1 tona kadar taşıma kapasitesine sahip mini bir kamyonet ve amacı özellikle şehir içi dağıtımda tedarik zincirinin son halkasını tamamlamak. Dolayısıyla bu aracı hafif ticari araçlarla karşılaştırmak çok doğru olmaz. Aracın işletme maliyetlerini içten yanmalı bir araçla karşılaştırdığımızda ciddi avantajlar ortaya çıkıyor. Özellikle bakım konusunda yağ, filtre vb. Sarf malzeme giderleri olmaması özellikle filo kullanımlarında işletmelere ciddi avantajlar sağlamakta. Ürettiğimiz bu aracın yapılan enerji tüketimi testlerinde 100 km'lik bir mesafeyi benzinli ya da dizel bir araca göre çok daha ekonomik bir şekilde kat edebiliyor” yorumunu yaptı.