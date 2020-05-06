Lamborghini almaya gidiyordu!

Reuters’ın haberine göre annesi ile kavga ettikten sonra ailesine ait olan otomobilin anahtarlarını alan 5 yaşındaki sürücü Kaliforniya’ya doğru hareket etmek için evde ayrıldı. Ancak Utah Otoyol Polisi onu Interstate 15’de fark etti ve yakaladı.

Otoyolda sabit bir şeritte gidemeyen otomobil hemen dikkat çekti. Ayrıca trafiğin normal yollara göre daha hızlı aktığı yolda 48 km/s hızla seyretmesi de akışı bozuyordu. “Otomobili bulduğumuzda içinde küçük bir çocuğun olduğunu gördük ve ne yapmak istediğini anlamaya çalıştık” diyen otoyol polisi, işlerin kötüye gitmeden bizim onu fark etmemiz büyük şans diyerek durumun ciddiyetini de belirtti.

Polis memuru Rick Mornan, “Ön koltukta oturuyor ve ben ona yaklaşırken aracın fren pedalına yetişmek için zorlanıyordu. Ona otomobilin park konumuna getirilmesi için yardım ettim ve aracın motorunu durdurduk.” diye durumu açıkladı.

5 yaşındaki sürücünün ailesi ile iletişime geçen yetkililer öncelikle çocuğun yaşını doğrulattı. Sonrasında ise ailesi işteyken evin otomobilini alıp hayali olan Lamborghini’yi satın almak için Kaliforniya’ya hareket ettiği anlaşıldı. Bu arada Amerika’daki Lamborgihini otomobili fiyatları 200 bin dolardan başlıyor…

Ailenin soruşturma kapsamında çocuklarının bundan önce hiçbir şekilde otomobil kullanmadığını ve böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtmeleri de işin en ilginç yanlarından. Polis memuru olayı anlatırken çocuğun çok üzgün olduğunu ve ağlamanın eşiğinde olduğunu da belirtti. Cebinde 3 dolar olan ve 200 bin dolarlık Lamborghini almaya gittiğini söyleyen bu sürücü uzun bir süre akıllardan çıkmayacağa benziyor.

Olay kimse yaralanmadan sonuçlandı.