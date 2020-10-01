Lamborghini, Bugatti ve Ducati’nin geleceği sorgulanıyor

Volkswagen’in bu hafta gerçekleştirdiği yıllık toplantısında öne çıkan konulardan biri de Reuters tarafından bu hafta içi servis edilen Bugatti markasının gruptan satılmasıydı. Grup CEO’su Herbert Diess bu konuyla tam alakası olmasa da Lamborghini, Bugatti, Bentley ve Ducati markalarıyla alakalı, “Duygusal lüks otomobillerimiz corona krizini son derece iyi atlatıyor. Ayrıca Ducati’nin motosiklet satışları da yıldan yıla önemli ölçüde arttı.” dedi.

Reuters’ın iki isimsiz VW yöneticisine dayandırdığı haberine göre, diğer grup markalarının karşısında daha butik yapıda olan bu markaların, elektrikli modeller için platform üreteceği maddi imkanlara sahip olup olmadığını belirlemesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Volkswagen’in gelecek günlerde üreteceği elektrikli modeller için milyarlarca euro kaynağa ihtiyacı olduğu da belirtiliyor.

Grubun en önemli markalarından biri olan Lamborghini 2019 yılında 4554 adet otomobil satışı gerçekleştirirken Bugatti sadece 82 adet otomobil satışı yaptı. Aynı periyotta Ducati ise 52 bin adetlik satış gerçekleştirdi. Şirket yatırımcıları ve çalışanları, markaların hayranlarına ve gerçek müşterilerine hitap eden modeller üretmiyorsa, bu markaların elektrikli modellerine yatırım yapmanın ne kadar mantıklı olduğundan emin değiller.

Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess, Reuters’ın bu konuyla alakalı yaptığı haber için bir açıklamada bulunmadı. Diess, “Sürekli olarak grupta yer alan marka portföyümüze bakıyoruz, otomotivdeki köklü değişim aşamasında bunu yapmak zorundayız. Piyasadaki bozulma göz önüne alındığında daha fazla odaklanmalı ve grubun bireysel bölümleri için dönüşümün anlamını tekrar kendimize sormalıyız.” dedi.

Volkswagen’in Bugatti markasını, Porsche’nin hissesine sahip olduğu Hırvat Rimac markasına satacağından bahsediliyordu. Porsche, Rimac’ın yüzde 15.5 hissesine sahipken bunu yüzde 49’a çıkarttı. Rimac markası kısa sürede şarj olabilen hiper spor elektrikli otomobiller üreten bir marka.