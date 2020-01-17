Lexus, elektrikli otomobil vizyonunu sergiledi

Marka ilk tam elektrikli aracı UX 300e’yi ve hibrit motorlu araçlarını Kenshiki Forum’da sergiledi. Yeni tam elektrikli otomobilin tasarımı spor otomobil çizgisinde. Bu otomobil tam şarjla 400 km menzile sahip olacak. UX 300e 2020 yılının ikinci yarısından itibaren belirli pazarlarda ve 2021 yılında da Avrupa’nın geri kalan bölümünde satışa çıkacak.

YENİ KONSEPT MODEL LF-30

LF-30 konsepti, dış tasarımıyla markanın sanatsal yaklaşımını, yüzde 100 elektrikli bir otomobille buluşturuyor. Lexus'un üstün performansı ve incelikli işçiliğini buluşturan LF-30, insan odaklı kokpit tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Lexus, bu konseptinde sürüş anında yolcuların konforunu sağlamak adına her şeyi düşündü. Arka koltuklarda, uzanma ve rahatlama gibi birçok farklı modlar bulunuyor. Arka koltukların üzerindeki cam tavan ise, favori videolar veya navigasyon bilgileri gibi görüntüler aktarılabiliyor. Bu özel “SkyGate” cam tavan, ses ve el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Lexus Airporter isimli drone teknolojisine sahip uçan asistanını LF-30 Konsept modeli taşıyabilecek. Otonom özelliklere sahip Lexus Airporter, aracın bagaj alanından eşyaları alıp istenen yere götürebiliyor.