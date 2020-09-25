LG ve Hyundai’den iş birliği

Evden uzata bir ev mantığıyla, elektrikli otomobillerin geleneksel otomobillere göre daha geniş iç hacim sunmaları bir avantaja dönüştürülerek LG ve Hyundai tarafından Ioniq Konsept kabin geliştirilmiş. Örneğin, sabah işe gidip gelirken mükemmel bir fincan kahve yapıp sunan bir kapsül kahve makinesi, kişinin gideceği yere ulaşmadan önce önce ıslak veya eski ayakkabılarını kurutup tazeleyen koltuğun altındaki bir bölme, sürüş sırasında kıyafetleri temiz ve kırışıksız tutan bir gardırop yöneticisi, içecekleri soğuk tutan bir mini buzdolabı bu konsept dahilinde kullanıcılara konfor sunan unsurlar olarak yer alıyor.

Ioniq Konsept kabinin en öne çıkan özelliği ise aracın tavanının çoğunu kaplayan esnek OLED ekran. Arkadaki yolcular, optimum görüntüleme açısı için sezgisel el hareketleriyle ekranın kavis derecesini ayarlayabiliyorlar. 77 inçlik geniş OLED ekran, arkadaki her iki yolcunun aynı anda farklı içeriği izlemesini sağlayabiliyor.

LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae “LG, bağlantılı araç çözümlerine büyük ölçüde dahil oldu ve CES 2020’de, sürücülerin ve yolcuların yoldayken yanlarında evden bir parça götürmelerine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyimi sergiledi. IONIQ Konsept Kabin ile, gerçek mobilite uzmanlığını masaya getiren Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz” dedi.