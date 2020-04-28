İtalya’da otomobil satışları yüzde 98 düştü!

Corona virüsü salgınının asıl etkisi yeni yeni ortaya çıkıyor. Salgının Avrupa’daki merkezi olan İtalya’da 24 Nisan tarihine kadar sadece 2182 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yaptırılmış. Geçen yıl aynı dönemde ise bu rakam 107 bin 930 imiş.

İtalya corona salgınının en şiddetli yaşandığı ülkelerin başında geliyor. İspanya ise İtalya ile neredeyse aynı kaderi paylaşıyor. İtalya’da mart ayı satışlarında ise yüzde 85 gerileme yaşanmıştı.

AVRUPA’DA İŞLER YAVAŞTA OLSA NORMALE DÖNÜYOR

Almanya otomobil satış yerlerinin resmi olarak açılmasına izin verdi. Ayrıca Avrupa’da otomotivin merkezi olan Almanya’da üreticilerde tekrar faaliyete geçiyor. İtalya’da sokağa çıkma yasağı resmi olarak 4 Mayıs tarihinde sona erecek ve bu tarihte otomobil satış yerleri de açılacak.

Unrae’den yapılan konuyla ilgili açıklamada ise nisan ayında pazarın yüzde 98 seviyelerinde düşeceği yönünde oldu. Dataforce İtalya Ülke Müdürü Salvatore Saladino, “Son olarak derlediğimiz nisan ayı satışlarımız 2500-2600 seviyelerinde, 2019 yılında ise bu rakamlar 175 bin 654 seviyelerindeydi.” dedi.

Nisan ayında Renault Zoe modelinden 317 adet sattı. 100 adetin üzerinde satış yapan Fiat Panda ve Jeep Compass’ta İtalya’nın en çok satan modelleri arasında oldu. Panda’dan 157, Compass’tan ise 116 adet satıldı. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise Model 3’ten 58 adet sattı.

İtalya’nın en büyük otomobil satıcılarından biri olan Plinio Vanini(Gruppo Autotorino’nun sahibi) geçen yıl 1.2 milyar euro toplam gelire ulaşmışt. Yılın 2. yarısından sonra kayıp satışların telafi edilmesinin de zor olduğunu belirtiyor. Birçok analist bu konuyla alakalı Avrupa’da satışların yüzde 20 seviyelerinde yıllık olarak gerileyeceğini belirtiyor.