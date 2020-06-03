Opel mayıs ayında da tercih edildi…

2020 özel seri modellerini geçtiğimiz aylarda müşterileri ile buluşturan Opel, Haziran ayında da bu modellerinde sunduğu cazip fırsatlar ve farklı finansman kampanyaları ile dikkat çekiyor.

Marka mayıs ayı içerisinde Corsa modeliyle satış başarısını devam ettirdi. Opel Türkiye, binek otomobil pazarında gerçekleştirdiği 1.770 adet satış ve yüzde 7’nin biraz üzerinde pazar payı ile markalar sıralamasında bir önceki aya göre bir sıra daha yükseldi. Marka hafif ticari araç satışlarıyla birlikte ise 1819 adetlik satışa ulaştı. Yeni Corsa, yeni Astra HB ve Crossland X modelleri ise segmentlerinde ilk üçteki yerlerini Mayıs ayında da korudular.