Oto ekspertiz girişlerinde yüzde 20 artış!

Eylül ayından itibaren 2. el otomobil alım satımı için zorunlu olan yetki belgesi yürürlüğe girdi. Bu yetki belgesiyle birlikte araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında ikinci el oto fiyatlarında 15 gün gibi kısa sürede ortalama yüzde 7-10 arası fiyat artışı yaşandığını belirtti. Ayrıca Emre, “1 Eylül sonrası ekspertiz girişlerinde, geçtiğimiz Ağustos ayına göre yüzde 20 artış olduğunu gözlemledik. 160 şubemize 15 günde 20 bin adet araç girişi oldu. İkinci el oto fiyatlarında artış olmasına rağmen, araç satın alma iştahındaki artış devam ediyor. Şimdilik ÖTV’deki artışın oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini söyleyebiliriz” dedi.