Otomotivde dev birleşmeye onay çıktı

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu, Fiat Chrysler ile PSA’nın 38 milyar dolarlık birleşmesine koşullu onay verdi.

İki şirket bir araya gelerek dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi haline gelecek.

Avrupa Komisyonu birleşme için PSA’nın Toyota ile var olan küçük ticari araç anlaşmasının süresini uzatmasını istedi.

YENİ ŞİRKETİN ADI STELLANTİS OLACAK

Yüzde 50:50 olarak gerçekleşecek birleşme; bağlanabilirlik, elektrikliye geçiş, paylaşım ve otonom sürüş de dahil olmak üzere hızla değişen bir dünyada bu yeni ortak girişim inovasyonu teşvik etmek ve bu zorlukları hız ve sermaye verimliliği ile karşılamak için güçlü küresel Ar-Ge ayak izi ve ekosisteminden yararlanacak.

Stellantis adını alacak olan bu birleşme markaların ve grupların açıkladığı 5 yıllık planları önlemek için tasarlanmış bir ilaç ismi gibi gözükse de her iki şirkette bu ismin “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiilinden geldiğin açıkladı.