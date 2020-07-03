ÖTV’de indirim değil güncelleme bekliyoruz

Pandemi nedeniyle tüm ülkelerin farklı bir süreçten geçtiğimi bir dönemde sürekli gündeme gelen ÖTV indirimi talebinin uygun olmadığını belirterek, “Şu an ihtiyaç olan şey 2 yıldır güncellenmeyen matrah baremlerinin yenilenmesi. Yüzde 45'lik en düşük ÖTV dilimine 2 yıl önce 45 tane model girerken şimdi bu sayı sadece 7. Bu yüzden ÖTV'de matrah güncellemesi gerekiyor. Yani bir vergi indirimi değil tüketiciler için pozitif olacak güncellemeye ihtiyacımız var” dedi.

YIL SONUNDA 650 BİNİ BULUR

Temmuz ayında sektörde sıfır araç tedarik sıkıntısının biteceğini de kaydeden Bilaloğlu şöyle konuştu, “Tempo böyle sürerse pandemi nedeniyle 500 bin olarak revize ettiğimiz toplam pazar yıl sonunda 600-650 bin adede ulaşır. Yani yılbaşında öngördüğümüz 600 bin adedi bile geçebilir. Bu da 100-150 bin adetlik pandemi kaybının yıl sonunda telafi edileceği anlamına geliyor. Bu tempo devam ederse pazarın yeniden 1 milyon adetlik seviyeye ulaşması ise 2021'de gerçekleşebilir. Veya en kötü 2022'de.”