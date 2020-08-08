Oyuncağı bile 65 bin TL değerinde!

78 cm uzunluğunda, 40 cm genişliğinde ve 24.4 cm yüksekliğinde olan 1:8 ölçekli model otomobil Bentley tarafından resmi olarak üretiliyor. Bu model aracın Birleşik Krallık’ta yer alan Bentley showroom’undaki değer ise 6 bin 995 sterlin yani 9 bin 197 dolar ve son olarak 65 bin TL!

1000’den fazla parçası olan bu otomobili yapmak için yaklaşık 300 saatlik bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Bentley Design Studio’nun gözetimi altında üretilen bu otomobil özel sipariş üzerine yapılıyor ve istenilirse kapıları ve bagaj kapağı açılabiliyor.

Continental GT’nin model aracını sipariş veren müşteriler geniş bir kişiselleştirme alanına sahip olabiliyor. Otomobilin fren kaliperlerinden jantlarına, sağ veya soldan direksiyonundan motor ızgarasına ve iç mekanlardaki dikiş detaylarına kadar birçok seçeneği değiştirebiliyorlar. Ayrıca otomobilin gerçek versiyonunda kullanılan farklı ahşap detayları da tercih edebiliyorlar.

Ancak 65 bin TL ödemek istemeyen tüketiciler için otomobil orijinali ile bire bir aynı olan 1:43 ölçekli bir versiyonu daha bulunuyor. Siz de tahmin edersiniz ki bu versiyonda kişiselleştirme ögeleri 1:8 ölçekli olandaki gibi değil ve fiyatı da 85 sterlin yani 112 dolar ve son olarak ortalama 800 TL.