Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PSA satışları görüntülü konuşma ile yapacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını otomobil satışlarını ve satış elemanlarını da direkt olarak etkiliyor. Amerika, Çin, İtalya, Fransa gibi ülkelerde otomobil satışlarındaki düşüş yüzde 80'lerle açıklanırken markalar da bu duruma karşı önlemlerini almaya başladılar. PSA'da bu konuda müşterileriyle artık “e-rezervasyon/online randevu”, “video call/görüntülü görüşme”, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yaptı.

Sozcu.com.tr
12:12 -
Haberler Otomotiv
PSA satışları görüntülü konuşma ile yapacak!

Groupe PSA Türkiye, bu zor dönemde kesintisiz hizmet sunmak için tüm Peugeot, Citroën, DS ve Opel yetkili satıcılarında ve servislerinde; artık “e-rezervasyon/online randevu”, “video call/görüntülü görüşme”, online araç tanıtımı ve mesafeli/online satış sistemine geçiş yapılıyor.

Hayata geçirilen bu yeni çalışma sistemi sayesinde müşteriler istedikleri gün ve saat için ilgilendikleri markanın web sitesi üzerinden online satış veya servis randevusu oluşturma imkanı bularak yetkili satıcılarla görüşebilecek. Bu randevular bir sonraki adımda müşterinin talebine göre; showroom randevusuna dönüştürülecek veya görüntülü online görüşme şeklinde yapılabilecek. Minimum sayıda kişiyi bayilerde bulundurmayı hedefleyen bu çalışma sistemi sayesinde müşterilerin yeni bir modeli keşfetmek için showroom'a gitmeleri gerekmeyecek, showroom'lar müşterilerin ayağına
gidecek.

YENİ OTOMOBİLİNİZİ EVDEN SATIN ALABİLECEKSİNİZ!

Groupe PSA Türkiye markalarını rakiplerinden ayıran bir diğer yenilik ise mesafeli satış sistemi. Bu yeni çalışma modeli ile birlikte müşteriler evlerinden çıkmadan yeni otomobillerine sahip olabilecek. Müşterilerin satın almak istedikleri model tercihlerine göre adreslerine teslim edilecek veya standart bir şekilde müşterilerin showroom'a gelmesiyle teslimatlar gerçekleştirilebilecek.

Amerika Çin Corona Fransa İtalya Opel otomobil Peugeot Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more