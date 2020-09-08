Renault’un Formula 1 takımının ismi değişiyor!

Formula 1'de Alpine adıyla yarışma kararı alan Renault Grubu, Fransız renklerini pistlere taşıyacak. Ralli ve dayanıklılık alanlarında elde ettiği rekorlar ve başarılarla bilinen Alpine, Formula 1'in yüksek standart, prestij ve performans gerekliliklerini bünyesinde bulunduruyor.

Grubun bu kararı, Alpine'in gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için büyük önem taşıyor. Otomobilin şasisinde sportiflik, şıklık ve çevikliğin simgesi olan Alpine markası dikkat çekiyor. Tasarımda ikonik A110 modeline hayat veren uzmanlığın izleri görülüyor. Alpine F1 Takımı Renault Grubu'nun hibrit güç ünitelerindeki uzmanlığından yararlanmaya devam ederken, E-TECH ismi ise korunacak.

Renault Grubu CEO'su Luca De Meo, “Böylece Formula 1'e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak. Ayrıca Grup olarak üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz” dedi.