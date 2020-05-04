Sadece sıfır araç satmak yetmeyecek!

COVID-19 salgınının İtalya ve Avrupa'daki Otomotiv Bayilerine Etkileri'ni aktaran ve Türkiye'deki bayilerden gelen soruları cevaplayan Doç. Dr. Buzzavo, pazarın pandemi sürecinde kısmen olumsuz etkileneceğini belirterek “Bayilerin stratejilerini 180 derece değiştirmeleri gerekiyor. İkinci el araçlar, servis, yedek parça, finans, aksesuar, garanti uzatma gibi tüm alanları kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın üstesinden gelmeliler. Sıfır km otomobil pazarı iyi gitmezse bu sigorta olacaktır” dedi.

İTALYANLAR OTOMOTİV İÇİN TEŞVİK BEKLİYORLAR

Yakın zamanda bazı showroomların tekrar açılmasını öngördüğünü ancak çok fazla alışveriş beklemediğini kaydeden Doç. Dr. Buzzavo, sıfır km otomobil pazarında yüzde 45-50 oranında düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şöyle konuştu;

“İtalya'daki üretici ve bayiler hükümetten sıfır km otomobil teşvikleri istiyorlar ve hükümetin bunu düşündüğünü biliyoruz. Ama henüz bir karar yok. Üreticiler birliği ve bayiler birliği üç farklı tip teşvik istiyor. Birincisi İtalya araç parkı çok eski olduğu için yeni çevreci araç alımlarına 1-2 bin Euroluk ekonomik teşvikler verilmesi. İkincisi İtalya'da sıfır dizel araç satışında alınan ek verginin kaldırılması. Üçüncüsü ise, şirket araçları için KDV'nin azaltılması. Bunlar sektörü rahatlatacak ve ivmelendirecektir.”

ÖNCE TRAFİKTEKİ ESKİ ARAÇLARI YENİLEMEYE YÖNELİK ADIMLAR ATILSIN!

İtalyan üreticilerin Avrupa CO 2 emisyon yönetmeliklerinin ertelenmesi için başvuru yaptıklarını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Leonardo Buzzavo “Bir erteleme talebi olduğunu söyleyebiliriz. İtalya'da birçok araç çok eski. Bence şu an için çevreci araçlar eklemek yerine çok eski araçları trafikten çekmeleri daha sağlıklı olur. 2-3 yaşındaki dizel araçlar, 20 yaşındaki dizel araca göre çok daha iyidir. Bana göre ekstra çevreci araç satmaya odaklanılmamalı; bunun yerine eskisini pazardan çekmeye çalışılmalı” diye konuştu.

İtalya ve Avrupa'da bayilerin para stoklarının çoğunun ikinci el pazarında olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Buzzavo otomotiv bayilerine şöyle seslendi; “İkinci el araç satışına vereceğiniz önem ile daha çok kazanç elde edebilirsiniz. İtalya'da bu dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 5 oranında düştü. Muhtemelen yakında yüzde 8

civarında düşecek. Bu yüzden ikinci el stoklarınızı dikkatli kullanarak ne yapmak istediğinize karar verin; belki de coğrafya uygunluğu sebebiyle başka bayilerle takas düşünebilirsiniz. İkinci el araç pazarında fiyatların düşmesi bekleniyor ve bu da araç alım fırsatı yaratabilir.”

SALGIN YÜZÜNDEN ELEKTRİKLİ YENİ MODELLERİN HIZI KESİLDİ!

Doç. Dr. Leonardo Buzzavo, yükselen trend olan elektrikli otomobil pazarında bir yavaşlama olacağını öngördüğünü de söyleyerek “Elektrikli araçlar nispeten pahalı ve şu anda insanların cebinde daha az para var. Elektrikli araçlar önemli olmaya devam edecek ama şartlar değişti. Normal bir pazarda insanların bunu satın almak için sebepleri vardı. Üreticiler elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyorlar ama COVID-19 bunun zamanlamasını değiştirdi” diye konuştu.