Tesla’dan Çin’e bir yatırım daha!

Çarşamba günü ortaya çıkan bildirim, markanın Çin’de kurulması planlanan tasarım ve araştırma merkezi için adım attığı yönünde. Reuters’ın haberine göre 1 Şubat tarihi itibariyle bu durum resmiyete kavuşacak ve markanın CEO’su Elon Musk için “Made in China” ibaresine göre “Designed in China” daha şık bir işaret.

Çin’de kurulması planlanan merkezin ne zaman faaliyete geçeceğine dair henüz resmi bir bilgi yok. Markanın Çin’de yer alan ilk fabrikası Şangay’da bulunuyor ve burada üretilen Model 3 otomobiller bu ay içinde teslim edilmeye başlandı.

Geçen hafta Elon Musk, Model Y yani markanın küçük crossover modelinin de bu tesiste üretileceğini açıklamıştı. Gerçekleşen bu olaylardan sonra Tesla ilk defa General Motors ve Ford’un pazar değerlerini geçerek 89 milyar dolarlık seviyeye ulaştı.