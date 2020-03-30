Tofaş, Corona virüsü için tıbbi malzeme üretmeye başladı!

Türkiye’nin ne büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş, Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına için tıbbi destek ekipmanları üretmeye başladı. Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen “Biyolojik örnek alma kabini ve entubasyon kabini” Bursa Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim edildi. Ayrıca firma bu ekipmanlara ek olarak “siperlikli maske”nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacağını belirtti.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, Corona virüsü ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız.” dedi.

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Eroldu bunun haricinde, “Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız Tofaş internet sitesinde nde ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz.” dedi.