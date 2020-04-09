Tofaş müzesini gezmek için Bursa’ya gitmeniz gerekmiyor!

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Yeni Tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayan ziyaretçiler için kapılarını sanal ortamda açıyor. Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen sesli rehber uygulaması; App Store ve Google Play Store üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak indirilip dinlenebiliyor. Uygulamanın Türkçe versiyonu “Tofaş Müzesi”, İngilizce versiyonu ise “Tofaş Museum” başlığı altında yer alıyor. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, ücretsiz olan sesli rehber uygulamasıyla, tarihe tanıklık eden ulaşım araçlarını sanal anlatımlarla dinleyicilerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl 90 bin ziyaretçiyi konuk eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, uygulama üzerinden hızlı tur kapsamında 35 dakikada, detaylı tur kapsamında ise 60 dakikada gezilebiliyor.