Toyota, Türkiye fabrikasına 800 yeni işçi alacak

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, “Ülkemize ve Sakarya'mıza katkı sağlamaya devam ederek ve üretim ve ihracat hedeflerimizi artırarak sürdürebilmek için önümüzdeki aylarda mevcut kadromuza yaklaşık 800 kişilik bir istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi ve İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

KATILIMCI ŞARTLARI

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş adaylarının; bay, en az lise mezunu, Sakarya' da ikamet ediyor olması ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecilli olması şartlarını taşımaları gerekiyor.

Bu şartları taşıyan iş adayları, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya Belediyelerde bulunan İŞKUR Temsilciliklerine başvuru yapabilecekler.

6 AYA KADAR İŞKUR ÖDEYECEK



İŞKUR Müdürü Tekin Kaya ise, İŞKUR'un istihdam teşvik programlarının devam ettiğini hatırlatarak, 1 Haziran 2020 tarihi sonrasındaki normalleşme sürecinde istihdamını artıracak işverenleri istihdam teşviklerden yararlanmaya davet etti.

İşverenlerin, İŞKUR işbaşı eğitim programları ile yeni işe alımlarda alacakları işçilerin 3 aydan 6 aya kadar ücretlerinin kurum tarafından ödenmesi teşvikinden de yararlanacağını da belirtti.