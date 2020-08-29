Uçan otomobil hayali gerçek mi oluyor?

Tokyo merkezli Japon “SkyDrive” şirketi dünya genelindeki “uçan otomobil” projelerinin yürütücülerinden biri oldu. Cuma günü basına açık olarak Toyota test pistinde yapılan sürüşte, pervaneli tek sürücülü uçan otomobil, yerden yaklaşık 2 metre havalanarak ortalama 4 dakika boyunca havada dolaştı. Toyota tarafından desteklenen SkyDrive firması tek koltuklu SD-03 adı verilen uçan otomobilinin elektrikle çalıştığını da açıkladı.

2023 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR!

SkyDrive girişimine başkanlık eden Tomohiro Fukuzawa basına yaptığı açıklamada, “uçan arabanın” 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesini umduğunu söyledi. Fukuzawa, “Dünyanın 100’den fazla uçan araba projesinden sadece bir avuç dolusunun sürücüyle birlikte uçarak başarı sağladı” dedi. Fukuzawa aracın havada 5 ile 10 dakika arasında havada kalabildiğini ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirilirse Çin gibi diğer ülkelere gönderim yapma potansiyeli taşıdığını belirtti.(DHA)