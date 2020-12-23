Volkswagen: Apple, Toyota’dan daha tehlikeli olur

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, teknoloji devi Apple'nin otonom araç sektörüne girişi yönündeki haberleri değerlendirdi.

Diess, Apple'nin otomobil üretimine girmesine saygı duyduğunu belirterek, “Apple'nin araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur. Erişim ve iletişim bakımından bütün otomobil şirketlerinden önde olacaktır” diye konuştu.

Nokia'nın da pazara gireceğini bildiklerini ifade eden Diess, şöyle konuştu:

* Otomobil sektörü bir değişimin arifesinde bulunuyor. Sektörün geçmişteki hatalarından ders alması lazım.

* Şirketlerin sektörümüze girmeleri heyecan verici bir durumdur. Sektöre yeni beceriler, değişimler kazandıracaklardır. Değişimi hızlandıracaktır.

* Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir. Sonunda dünyanın en değerli şirketi Tesla veya Volkswagen olacaktı. (İHA)

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