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Yerli otomobilin bu özelliği animasyonla tanıtıldı!

Yerli otomobilin akıllı sürüş ve 'nesnelerin interneti' özelliği sosyal medyada paylaşılan bir animasyon üzerinden tanıtıldı.

23:14 -
Haberler Otomotiv
Yerli otomobilin bu özelliği animasyonla tanıtıldı!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) 2019’un sonunda tanıttığı yerli otomobil büyük heyecan uyandırmıştı.

SUV ve sedan olmak üzere iki farklı kasa seçeneği ile vatandaşlara tanıtılan otomobilin akıllı sürüş özelliği sosyal medyada yayınlanan bir animasyon üzerinden duyuruldu.

SÖZLÜ KOMUT SİSTEMİ

Animasyonda, evinden çıkan ve işe giden bir kişinin otomobildeki akıllı sürüş sistemine verdiği sözlü komutların yerine getirilişi gösterildi.

Filmde, otomobilin, nesnelerin interneti teknolojisine sahip olmasının altı çizildi.

Animasyonda ayrıca otomobilin, aracı kullanan kişinin ruh halini de sensör ve kameralar sayesinde anlayabileceği vurgulandı.

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