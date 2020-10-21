Yerli otomobilin fabrika inşaatında çalışmalar devam ediyor

TOGG’un temeli 18 Temmuz tarihinde Bursa Gemlik’te, Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen TSK arazisinde atılmıştı. O günden bu yana ilerlemeler devam ediyor. Firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise inşaatın son halinden kısa görüntüler verildi.

TOGG sosyal medyada, “Bugüne kadar 100 bin metreküp kazı ve 15 bin metreküp dolgu yapıldı. 9 bin 400 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. 46 bin ton çimento kullanıldı. Boya ve enerji binalarımızın temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Gemlik´te çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin” paylaşımıyla bilgilendirme yaptı.

TOGG’un üretim tesisinin inşaatının 2021 yılında bitirilmesi planlanıyor, tesisin maliyeti ise 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.

Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi olması planlanan tesis 2032 yılına kadar 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak. (DHA)

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