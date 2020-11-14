Açık havada sigara yasağı coronayı yavaşlatır mı?

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin 81 ilinde, cadde ve sokaklarda sigara içmenin yasaklandığını duyurdu. Peki, bu yasak Covid-19 salgınının yayılmasını yavaşlatır mı? Sigara dumanı ile virüs nasıl yayılıyor, cezası ne olacak?

Tüm bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali Fuat Kolyoncu ile Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ile konuştuk.

Not: (İstanbul’da yasağın geçerli olduğu caddelerin haritalı listesi haberimizin en altında)

“SİGARA YASAĞI GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR”

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali Fuat Kolyoncu söz konusu kararı almak için geç kalındığını belirterek, “Dışarda sigara içen insanlar, maskesini indiriyor. En azından yasak olduğu gerekçesiyle maskelerini ağızlarında tutacaklar. Bu yasak yerinde ama uyulması ve takibi zor olabilir. Ayrıca, sigara cezalarının kesildiğini duyuyoruz ama ödendiğini hiç duymuyoruz. ” sözlerini kullandı.

Sigara dumanı ile virüsün yayılmasının düşük bir ihtimal olduğunu kaydeden Kalyoncu, “Ancak, maske takmadıkları için nefes yolu ile virüs bulaşabilir” dedi.

HAYAT TARZINA MÜDAHALE Mİ? Yasak kararı özellikle sosyal medya kullanıcılarında büyük bir tepkiye neden olmuş, birçok kişi corona şartlarının hayat tarzına müdahale için bir bahane olarak kullanıldığını öne sürmüştü. Söz konusu uygulama, alkolle ilgili yapılan satış sınırlamaları ve ÖTV zammı uygulamalarına benzetilmişti

“YASAK BAŞARIYA ULAŞAMAYABİLİR”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, açık havada sigara yasağının doğru bir uygulama olduğunu belirterek, “Ülkemizde 17 milyon sigara içicisi var. Sigara içenler maske kullanmadıkları ve nefeslerini normalden daha uzağa üfledikleri için Covid-19 dağılımı için risk oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, bizdeki uygulama ile ilgili bazı çekinceler duyulmaktadır. Yasak kapsamlı değildir, daha çok kalabalık sokak ve alanlarda uygulanmaktadır. Kapsamlı olmayan yasaklar başarılı olmaz. Yasağın izleyicisi ve denetleyicisi belirlenmemiştir” dedi.

ʻʻ Sigara içenler maske kullanmadıkları ve nefeslerini normalden daha uzağa üfledikleri için Covid-19 dağılımı için risk oluşturmaktadırlar. Prof. Dr. Elif Dağlı

“UYGULAMA KAĞIT ÜZERİNDE KALMASIN”

19 Temmuz 2009 tarihinde uygulamaya başlanan ve ilk yıl içinde son derece iyi izlenen kapalı alan tütün kullanım yasaklarının sonrasında izlenemediğini vurgulayan Dağlı, “İşletmelerin yanıltıcı açılır-kapanır alanlar yaratmasına, gece belli bir saatten sonra sigara içilmesine seyirci kalınmıştır. Kağıt üzerinde kalan bir başka uygulama olmasını istemeyiz. Umarız uygulanır ve diğer uygulanmayan mevzuatın hayata geçmesine de vesile olur” sözlerini kaydetti.

“SİGARA DUMANI İLE VİRÜSLER DE HAVAYA YAYILIR”

“Sigara dumanı virüsün yayılmasına neden olur mu?” şeklindeki soruyu da Dağlı şöyle cevaplandırdı:

“Sigara içme sırasında nefes, konuşmaya göre iki kat uzağa ulaşır. Tütün ve nikotin ürünü kullanan kişiler akciğerlerine çektikleri dumanı dışarı atarken normal soluk vermeden daha fazla bir güç kullanırlar ve nefes yollarındaki tanecikleri daha uzağa saçarlar. Sigara, elektronik sigara, nargile, ısıtılmış tütün ürünü gibi bütün ürünler bu riski yaratır. Solunum yolunda virüs taşıyan kişiler kullandıkları tütün ve nikotin ürünlerinin duman ve buharını üflerken virüsleri de bu taneciklere asılı olarak salarlar.”

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETMİŞTİ Haziran ayında valilikler tarafından yayınlanan genelgelere göre maske takmama cezası kişi başı 900 TL olarak belirlenmişti fakat daha sonra maske cezaları mahkeme tarafından iptal edilmeye başlandı. Örneğin temmuz ayında Bolu'da maskesiz gezdiği için N.İ'ye kesilen para cezası iptal edildi. Mahkeme iptal gerekçesinde, 'Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu' ifadeleri yer almıştı.

ELEKTRONİK SİGARAYA DA DİKKAT

Elektronik sigara kullanıcılarının buharı 1.5 metre uzağa gönderebildiklerinin altını çizen Dağlı, şöyle devam etti:

“Sigara içenlerin dumanın 6.5 metreye kadar yayıldığı gösterilmiştir. Bu nedenle birçok ülkede, çocuk oyun alanları, yürüme yolları, parklar, plajlar ve restoranların açık alanlarında da tütün kullanmak yasaklanmıştır. Pandemi koşullarında Sars-Cov-2 virüsünü solunum sisteminde taşıyan kişiler tütün ve nikotin ürünü kullanırlarsa ile bu mesafelere kadar virüs gönderebilirler. Başka bir deyişle, tütün dumanı virüs bulutu olabilir. Ancak bu risk özellikle iç ortamda yüksektir. Sigara veya e-sigara kullanan ergen ve gençlerde Covid-19'a yakalanma beş kat daha sıktır. Son bir ayda iki ürünü birlikte kullananlarda risk 7 kata çıkmaktadır. Elektronik sigaranın meydana getirdiği akciğer hasarı ile Covid-19 bulguları çok benzerdir.”